Debutará en cine de terror

Ciudad de México

Para su debut en el cine de horror, Bianca Marroquín dejará de lado su imagen dulce y cándida para convertirse en un monstruo.

La estrella mexicana nacida en Monterrey, pero vivió gran parte de su vida en Matamoros, Tamaulipas, anunció que filmó ´Flesh & Blood´, historia escrita y dirigida por Sarah Nixon sobre un oscuro secreto familiar, donde interpreta a "Mamá".

"Hace unos meses filmé una película, mi primera cinta de horror, de terror, donde yo soy el monstruo", contó la actriz y cantante.

"Es una película en blanco y negro, divina. Dentro de todo este terror hay muchísima belleza. Estoy bien orgullosa de esta película".

EL ESTRENO

Prevista para estrenarse en el 2023, ´Flesh & Blood´, que está en su etapa de postproducción, tiene en su elenco, además de Bianca, a Nancy Kimball y Jacob A. Ware.

"Justamente hablé con la directora y también tocando el tema, ´¿Cómo van?, ¿como para cuándo?´, entonces me dijo que para marzo (2023). Es algo con lo que me quedé muy emocionada y con muchas ganas de hacer más. Estoy esperando que salga, porque pongo el pie en otro género", expresó feliz.

Bianca adelantó que para el próximo año también prevé el estreno de una película que rodó en Puerto Rico y que por cuestiones legales estuvo enlatada.

Esta cinta de terror es algo con lo que me quedé muy emocionada y con muchas ganas de hacer más". Bianca Marroquín, Cantante, actriz y bailarina

En televisión, añadió, aparece en la segunda temporada de la serie ´Acapulco´, en el rol de Sara; en la primera actuó en cuatro episodios.

A CHICAGO

Además, contó que recibió un correo donde le vuelven a extender la invitación para reintegrarse por enésima vez, en enero del 2023, al musical Chicago.

"Me vuelven a dar tentación. Esta vez me están pidiendo como Velma, porque estaba como Roxie Hart. Como bailarina en verdad, para mí ahorita en Broadway, no hay otro personaje que esté tan atlético como Velma".