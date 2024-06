Exmarido de Ariana Grande ya le encontró reemplazo

El exmarido de Ariana Grande, Dalton Gomez, estrena un romance con la actriz Maika Monroe, luego de que se divorció oficialmente de la cantante el pasado mes de marzo.

A través de redes sociales, Monroe compartió una serie de imágenes, en las cuales se observa abrazada y besando a Dalton Gomez, confirmando así su amorío.

La protagonista de Está Detrás de Ti simplemente subtituló las fotografías con una estrella fugaz, dejando que las instantáneas hablarán por sí mismas.

De acuerdo a Page Six, Gomez y Monroe fueron vinculados por primera vez en octubre, cuando apareció una foto de ambos en el bar Jumbo´s Clown Room de Los Ángeles.

Desde entonces, la pareja ha sido vista disfrutando de diversas escapadas románticas, incluida una apasionante visita a Los Cabos, México, alrededor del Día de San Valentín en febrero.

Dalton Gomez y Ariana Grande anunciaron su separación el año pasado, después de dos años de matrimonio; sin embargo, su divorcio se oficializó en marzo de este año.

Tenían un acuerdo prematrimonial, en el cual Grande hizo un pago único de 1.25 millones de dólares a Gomez, sin pensión alimenticia en el futuro.

Asimismo, la intérprete de "Yes, and?" le dio la mitad de los ingresos de la venta de su casa en Los Ángeles y cubrió hasta 25 mil dólares de los honorarios de los abogados de su ex pareja.