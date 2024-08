Prohíbe Qatar su filme

El drama romántico protagonizado por Blake Lively, Romper el Círculo (It Ends With Us), fue prohibido en Qatar por las escenas de besos.

Según Variety, fuentes cercanas a la cinta dijeron que el comité de censura del país bloqueó su estreno en cines, puesto a que, además de besos, contiene una escena de sexo no gráfica en la que los personajes mantienen su ropa interior.

DRAMA ROMÁNTICO

Romper el Círculo, dirigida por Justin Baldoni, quien actúa con Lively, cuenta la historia de una florista llamada Lily que se enamora de un neurocirujano. Después de que Lily se encuentra con un amigo de la infancia (Brandon Sklenar), Ryle se encela y la relación se torna oscura.

¿Y EN LA TAQUILLA?

La cinta, que es una adaptación de la popular novela de Colleen Hoover, costó 25 millones de dólares y en su estreno ha recaudado 23.2 mdd.

De acuerdo a datos de Deadline, se espera que la comedia romántica alcance este fin de semana los 40 mdd, incluso más, gracias a la gran participación femenina que está viendo el filme.

Lively compite directamente con su esposo, Ryan Reynolds, que con Deadpool y Wolverine busca en su tercer fin de semana en cartelera los 53 mdd; lo cual significaría que la cinta de súperheroes estaría empatada con el tercer fin de Barbie.

HISTORIAL DE PROHIBICIÓN

El país de Medio Oriente tiene reglas muy estrictas sobre la censura, aunado a un historial de prohibición de películas estadounidenses, incluyendo cintas como la comedia de Greta Gerwig, Barbie; Spider-Man: A Través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) y Eternals, todas ellas con clasificación PG-13 en Estados Unidos.

También prohibieron el spin-off de Toy Story, Lightyear por presentar un beso gay; Onward de Pixar, por hacer una vega referencia a un personaje lésbico. Básicamente, los filmes con guiños o personajes LGBTQ+ son objeto de censura rutinaria en los países de Medio Oriente, que incluyen a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán y Kuwait, así como China.