Presentan ´Blanquita´

Durante 94 minutos, el filme cuenta la historia de Blanquita, interpretada por Laura López, quien vive en una casa hogar para jóvenes que denuncia el abuso sexual de un grupo de políticos contra menores de edad.

Detrás de cámaras, y gracias a Zimbrón, se sumó talento mexicano como Federico González Jordán, el maquillista el sonidista en directo Adam Zoller y los ganadores del Óscar Michelle Couttolenc y Jaime Baksht (Sound of the Metal), encargados de la mezcla del sonido.

La película, basada en una historia real, aunque con libertad creativa, se encuentra en competencia oficial en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

Ganadora a Mejor Guion de la Selección Horizontes en la Mostra de Venecia, el filme se medirá con El Suplente (Diego Lerman), Falkon Lake (Charlotte Le Bon), I love My Dad (James Morosini), Runner (Marian Mathias), The Origin of Evil (Sébastien Marnier) y Viking (Stéphane Lafleur).