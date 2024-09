Arrasa serie ‘El Pingüino’ en audiencia

La serie El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell, registró 5.3 millones de espectadores desde su estreno, traducido en el récord de la mayor audiencia registrada en tan sólo cuatro días y superando los números de The Last Of Us que se mantenía en dicho lugar desde 2023.

El spin-off de The Batman superó las cifras que habían registrado otras series que forman parte de la plataforma Max. Como es el caso de Succession que obtuvo en su última temporada un récord de 4.9 millones de espectadores, así como The White Lotus y sus 4.1 millones.

El proyecto del villano de DC Comics sólo quedó por detrás de la serie True Detective: Night Country, con 5.7 millones, dirigida por la mexicana Issa López, según informó HBO.

El Pingüino sigue al antagonista homónimo cuyas habilidades de mafioso le permiten manipular a todos aquellos a su alrededor. En esta ocasión sus planes tienen el propósito de obtener el control total sobre Ciudad Gótica, teniendo como rival a las autoridades.

La serie se está estrenando en formato semanal, por lo que los fanáticos del universo de DC están a la expectativa de la continuación del primer episodio que estará disponible este 29 de septiembre.