Anne Hathaway no cree posible 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Casi veinte años después de su estreno, "El Diablo Viste a la Moda" continúa siendo una de las películas más memorables de Anne Hathaway. Sin embargo, la ganadora del Oscar no está muy segura de regresar para una posible secuela.

En una entrevista de este martes con el programa The View, la actriz de 39 años admitió que resulta tentadora la idea de hacer una segunda entrega de la cinta que protagonizó junto a Meryl Streep, pero que probablemente esto no sería posible tomando en cuenta los grandes cambios que han surgido desde el lanzamiento en la película original de 2006.

"No sé si puede haber (secuela). Simplemente creo que esa película fue en una era diferente. Ahora, todo se ha vuelto tan digital y esa película se centró en el concepto de producir algo físico. Es muy diferente ahora", dijo Hathaway.

Si bien la estrella de El Diario de una Princesa explicó por qué una secuela de Devil Wears Prada no funcionaría hoy, dejó ver que tiene pensada una posible trama.

"Es tentador pensar en Andy y Emily que necesitan llevarle su café a Miranda y ella está en algún lugar de Europa y luego en el camino recogen a Stanley Tucci en Italia, que está en un restaurante.

"Es tentador, pero no creo que vaya a suceder. Podrían relanzarla película, conseguir gente nueva y hacerlo".

El Diablo Viste a la Moda, dirigida por David Frankel, fue un éxito de taquilla en el verano de 2006. La película recaudó 326 millones de dólares en todo el mundo y le valió a Streep una nominación al Oscar a la mejor actriz. Hathaway recientemente llegó a los titulares por cerrar el debate en curso sobre si Nate, el novio de Andy interpretado por el actor de Entourage Adrian Grenier, es o no el verdadero villano de la película.

"No, lo siento", dijo Hathaway en Watch What Happens Live cuando se le preguntó si estaba en contra de Nate.

"Creo que ambos eran muy jóvenes y estaban resolviendo cosas, y él se comportó como un mocoso, pero yo también me comporté como una mocosa a los veinte años y espero haber superado eso y creo que eso es lo que todos hacemos. No me gustaría ser definido por mi peor momento en mis veintes, ciertamente, así que en realidad no considero a Nate como un villano".