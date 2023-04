La Sirenita. Los actores que forman parte del live action

CIUDAD DE MÉXICO

La película La Sirenita live action está protagonizada por actores de primera línea: Halle Bailey como Ariel, junto a Jonah Hauer-King, Javier Bardem y Melissa McCarthy, con Daveed Diggs, Jacob Tremblay y Awkwafina en los roles de voz. El filme se estrenará en los cines de Estados Unidos el 26 de mayo.

Ariel es La Sirenita

Halle Bailey es una actriz, cantante y compositora estadounidense. Forma el dúo Chloe x Halle con su hermana Chloe Bailey. Han recibido cinco nominaciones a los premios Grammy. La joven de 23 años es conocida por su interpretación de Skyler Forster en la serie de comedia Grown-ish.

Úrsula de La Sirenita

Melissa Ann McCarthy es actriz, comediante, escritora, diseñadora de moda y productora. Ha recibido numerosos galardones, incluidos dos premios Primetime Emmy y nominaciones para dos premios Óscar y dos premios Globo de Oro. En 2020, The New York Times la colocó en el puesto 22 en su lista de los 25 mejores actores del siglo XXI.

Rey Tritón, el padre de La Sirenita

Javier Bardem es actor. Ganó el Premio Óscar al mejor actor de reparto de 2007 por su papel como el psicópata asesino Anton Chigurh en No Country for Old Men. Interpretó al antagonista principal Raoul Silva en la película de James Bond de 2012 Skyfall, por la que recibió una nominación tanto al BAFTA como al SAG por mejor actor de reparto.

Príncipe Eric, el enamorado de La Sirenita

Jonah Andre Hauer-King es un actor británico que ha protagonizado las películas The Last Photograph (2017) y A Dog's Way Home (2019). También ha aparecido en las miniseries de televisión Howards End (2017) y Little Women (2017).

Sebastián, el cangrejo de La Sirenita

Daveed Daniele Diggs es un actor, rapero y cantante. Es el vocalista del grupo de hip hop experimental Clipping. Ha participado en la serie de televisión Black-ish, y coprotagonizó la película Wonder.

Scuttle, la gaviota de La Sirenita

Nora Lum, conocida profesionalmente como Awkwafina, es una actriz y cantante de ascendencia china y surcoreana. Participó en las películas Ocean's 8 y Crazy Rich Asians (2018), además de protagonizar la cinta The Farewell (2019).

Flounder, el pez de La Sirenita

Jacob Tremblay es un actor canadiense, conocido por interpretar a Blue Winslow en Los Pitufos 2 (2013), a Cody en Antes de despertar (2015) y en una actuación altamente aclamada por la crítica, a Jack en La habitación (2015) por la que ganó el Premio de la Crítica por mejor artista joven.