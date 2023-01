A llenar su vacío

Se trata de la primera canción de su próximo disco, el primero, también, del que no tuvo comentarios de su padre, el fallecido Vicente Fernández.

La pieza, que habla del perdón y la aceptación de los errores, marca su retorno al género vernáculo que lo encumbró en sus orígenes y con el que busca ampliar su audiencia.

"La partida de mi padre fue lo más doloroso; no es que dé gracias a Dios, pero ya no está en el hospital sufriendo, porque todos nos quebrábamos cuando lo veíamos así".

(En 2022) fue el nacimiento de (su nieta) Mía, la boda de Alex (Fernández, su hijo), el lanzamiento de otras colaboraciones, el disco nuevo. "Normalmente, de rutina era llegar a casa de mi papá para presentárselo, para que lo escuchara, me diera su consejo", lamentó "El Potrillo" en enlace telefónico.

El 12 de diciembre se cumplió el primer aniversario luctuoso de "Chente", y el intérprete de "Me Hace Tanto Bien" aceptó que su familia sufrió mucho la pérdida, pero todos están resignados a continuar.

"Inexperto en Olvidarte", que acaba de estrenar en plataformas y estaciones de radio, significa para Alejandro una forma de admitir sus sentimientos en una canción y de continuar.

En un fragmento de la pieza, compuesta por Amanda Coronel y Fernanda Díaz, dice: "...Y el cabrón yo siempre fui", aceptando que cometió un error y le pide a su pareja que lo perdone.

De 51 años, padre de cinco hijos y abuelo de dos niñas, el astro de la música ya grabó ocho piezas nuevas en Barcelona para el disco producido por Áureo Baqueiro, y en unas semanas más le pondrá voz a otras cinco.

Explicó que, en vez de sumarse a modas de otros géneros que dominan los jóvenes de hoy, buscó reinventarse en el estilo que ya es suyo.

"Normalmente, las personas que pegan y tienen éxito son mucho más jóvenes, chavitos de 23, de 24, 18, y lo que tratamos de hacer, ahora que mi padre no está, es tratar de ganarme el nicho que dejó él, con el cariño del público, con el corazón de mi pueblo".

Y ya sea con "Inexperto en Olvidarte" o con el resto de piezas que contendrá el álbum aún sin nombre, "El Potrillo" exteriorizó muchos de sus sentimientos.

"En la música tratas de sacar esos sentimientos encontrados. Yo aprovecho mucho, cuando paso por momentos difíciles, y te sale todo", acotó.

Alejandro ha sido todo un donjuán de la música y se le han conocido romances, rupturas y parejas en los 30 años que recién cumplió como cantante profesional.

Muchos de sus éxitos, clásicos en bohemias y borracheras, tienen que ver con desamor, desplantes y situaciones tristes, entre ellos "Como Quien Pierde una Estrella", "Qué Lástima", "Nube Viajera" y "No Sé Olvidar".

Nos dolió en el alma (la partida de Vicente); éramos muy unidos, era el patriarcado, pero era la persona central. No porque ya no esté significa que no estemos unidos, pero nada es igual". Alejandro Fernández, cantante