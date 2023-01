Llegará a Broadway

Nueva York

Puede que "American Utopia" de David Byrne ya no esté en Broadway, pero el líder de Talking Heads planea volver a ritmo de música disco.

Byrne y Fatboy Slim planean montar su musical "Here Lies Love", un show sobre el ascenso y la caída de la exprimera dama filipina Imelda Marcos, en un teatro de Broadway este verano.

Resulta que a la exreina de bellez y esposa de dictador aparentemente le encantaba bailar y convirtió la azotea de uno de sus palacios en Manila en un club nocturno que funcionaba regularmente en la década de 1970.

"Pensé ´aquí hay una banda sonora´", dijo Byrne a The Associated Press en 2014.

El show de 90 minutos sobre el paso de Marcos de la pobreza a la riqueza y el exilio se presentó fuera del circuito de Broadway en 2013 y en algunas otras ciudades, incluyendo Londres en 2014 y Seattle en 2017.

El proyecto comenzó como un álbum conceptual interpretado en algunos conciertos, entre los que tuvieron una fecha en 2007 en Carnegie Hall, antes de que mutara para ser una pieza completa de teatro dirigida por Alex Timbers con un montaje de 360 grados.

En esta ocasión, Timbers estará encargado de convertir el Teatro Broadway de 1.763 butacas en una experiencia inmersiva. De acuerdo con un comunicado de prensa, Byrne y la coreógrafa Annie-B Parson "transformarán el piso tradicional de proscenio del foro en un ambiente de club, donde el público estará de pie y se moverá con los actores".

El musical enérgico y con tonadas pegajosas, comienza con Imelda como una niña pobre que se vuelve famosa al ganar un concurso de belleza. Tras un cortejo intempestivo se casa con un político en ascenso que pronto será presidente, Ferdinand Marcos.

Las letras fueron tomadas principalmente de discursos o entrevistas durante la época de Marcos y la obra cuenta con 15 actores.

Marcos gobernó Filipinas de 1965 a 1986 — los últimos 14 años de ese periodo bajo ley marcial — antes de ser orillado al exilio con su familia en Hawái durante una revuelta popular en 1986, que dejó la economía del país tambaleando con enormes deudas. Ferdinand Marcos murió en 1989 e Imelda, de ahora 93 años, volvió a su país y retomó la política. Su hijo Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. es ahora presidente de Filipinas.

"Quería que entendieran un poco lo que motiva a Imelda, lo que la impulsa, cuáles son sus ilusiones, pero también cuál es su dolor, cuáles son sus amores, para que entiendan lo que la lleva a hacer las cosas que hace", dijo Byrne en 2014.

Byrne — un rockero quien alguna vez cantó "This ain´t no party/This ain´t no disco" (Esta no es una fiesta/Esta no es una disco)— dijo que nunca ha tenido nada en contra de la música para clubes nocturnos. De hecho, su colección incluye a Donna Summer, The O´Jays y The Spinners.

Usar la música disco en "Here Lies Love", señaló, le permitió rendir homenaje a ese sonido, pero también lo liberó para escribir canciones para otros que no escribiría para sí mismo.