Escándalo escolar; no rinden cuentas

Río Bravo, Tam.- Otro escándalo escolar por rendición de cuentas brota ahora, siendo escenario laTécnica 10, en donde padres de familia demandan que la tesorera rinda cuentas de lo que señalan, asciende a más de un millón de pesos.

Tomás Chávez Piña, padre de 2 alumnos en la turno de la mañana, dijo la mañana del miércoles, que desconocen no solo el paradero de la tesorera, sino también de su identidad, por lo que confían que el presidente de la sociedad de padres, Juan Luis Guerrero Espinoza, de con el paradero de ella, para que rinda cuentas.

Al ser cuestionado el quejoso sobre la razón por la que el director del plantel Mario Alberto Reyes Treto, no ha intervenido en esta situación, indicó que desde hace días no se le ve, pues está tramitando su jubilación, por lo que debería ser la Supervisión de Secundarias Técnicas la encargada del plantel, pero hasta ahora nadie se hace responsable.

Chávez Piña, también denunció:

"no sabemos para que se compró una Suburban, la cual dejaron afuera estacionada de las escuela, ya no la entregaron, iba a ser una donación", precisó a la vez que como padre de familia, quiere que se expliqué que fin se le dará a esa unidad y cuál fue su costo, pero no encuentran por ningún lado a la tesorera.

Este reportero buscó a autoridades del plantel, en donde fue atendido por trabajadores de esa institución, quienes se limitaron a decir que el director Reyes Treto, se jubiló a mediados de agosto, por lo que el encargado, es el supervisor Guillermo Serna, "quien anda en Victoria". Igualmente se confirmó que el pasado martes, a las 17:00 horas se renovó la directiva de la Sociedad de Padre de Familia, a donde nuevamente, no se presentó la tesorera, ni el presidente.