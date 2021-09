Es tiempo de serenar la política: Muñoz Ledo

"La polarización puede ser útil para obtener el poder pero no para ejercerlo", sostuvo al clausurar el evento convocado por él y celebrado de manera virtual.

Las determinaciones de Estado, dijo, exigen información, deliberación y prospectiva, no polarización.

"Los enormes problemas que afronta la nación, demandan soluciones diferenciadas; la antítesis entre el blanco y el negro es una cuestión cromática, que no política", apuntó.

En vísperas del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, y en el marco de un conversatorio sobre la situación del País en donde participaron diputadas, especialistas, juristas y representantes de la sociedad civil, Muñoz Ledo reconoció que en esta primera mitad de sexenio han ocurrido cambios relevantes, pero alertó sobre el peligro del camino gradual hacia un mega presidencialismo y un poder omnipresente.

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la legislatura que concluye, y quien entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, recordó que el País, en su historia, ha sepultado caudillismos y no es el tiempo de que regresen.

Advirtió que un gobierno que solo se concentre en consultas populares y ejercicios plebiscitarios puede llevar a un abuso del poder.

El Movimiento por la República que hoy impulsa para fomentar la conciencia crítica y los debates de ideas, recordó que tomó forma a partir de la resistencia de diputados a violar la Constitución ante la solicitud de prolongar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al que se sumaron agravios previos.

"Este expediente se acumuló a otros agravios sentidos por la población. En particular, el crecimiento gradual de un mega presidencialismo acompañado por el desdén a las expresiones libres de la ciudadanía y un afán indomeñable de masificar a la sociedad", expresó el político.

Muñoz Ledo recordó que hace 35 años se creó la Corriente Democrática que encabezó la transición democrática pacífica en el país -junto con Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas- y que desde hace 21 años hay un proyecto de una nueva Constitución, que considera necesario retomar, al haber solo 22 artículos, de 136, sin tocar.

"Nuestro supremo deber es emprender una revisión integral de la Constitución, o bien convocar a un Congreso Constituyente. Honrar la palabra empeñada", apuntó Muñoz Ledo.

En el conversatorio, coordinado por la diputada federal Lorena Villavicencio, coincidieron varios de los participantes en la necesidad de defender el sistema federalista y republicano, la división de poderes y la autonomía constitucional de varios órganos del Estado, ante los embates en su contra y acciones del Presidente por concentrar el poder.

La senadora Ifigenia Martínez, inauguró la reunión virtual y celebró esas nuevas formas de encuentro e intercambio de ideas. Reconoció avances en el actual Gobierno pero insistió en su idea de crear un Consejo Económico y Social con representantes de organismos públicos y privados y organizaciones sociales en donde se discutan las políticas sobre esta materia.Los participantesEl jurista Diego Valadés, si bien reconoció avances en el País, dijo que a lo largo de varios lustros se ha vivido una resistencia a dejar las amplias atribuciones a fortalecer el federalismo y la república.

"El poder concentrado es un adversario de la vida republicana, señaló Valadés.

"Hemos avanzado muchísimo, no hay que dudarlo y no tenemos que poder en cuestión nuestra capacidad para construir instituciones, pero hemos encontrado una firme y denotada resistencia por parte de quienes han ejercido el poder en los últimos lustros, prácticamente a lo largo de toda la vida institucional del País, porque no quieren declinar los enormes atributos que les depara el ejercicio de un poder concentrado", advirtió.

En sentido similar se expresó el Ministro en retiro, José Ramón Cossío, quien recordó los intentos del Ejecutivo por no respetar la división de poderes y reiteró que sigue vigente esa reforma para prolongar dos años el mandato de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Contra el silencio y la descalificaciónEl defensor de los derechos humanos Miguel Concha habló de la necesidad de culminar con una mejor coordinación para la impartición de justicia y para dar respuesta a las demandas de innumerables colectivos que defienden derechos humanos, demandan justicia y y resarcir los daños de las víctimas.

La luchadora social Clara Jusidman hizo una fuerte defensa del papel de las organizaciones de la sociedad civil en los tiempos recientes y en la transición democrática, en diferentes campos, incluida la lucha por la paz, enfrentando represiones, desdenes y descalificaciones injustificadas, y expresó el deseo de que por su historia y por sus convicciones, no están dispuestas a que se les silencie.

"Nos negamos como sociedad civil a ser callados, insultados, perseguidos. No estamos dispuestos a retroceder, ni a dejar los avances bajo el argumento de que nada hicimos, que guardamos silencio y que somos iguales a quien sabe quién", señaló Jusidman.

La investigadora Julia Carabias defendió la necesidad de unas políticas sobre el medio ambiente para enfrentar problemas serios como el cambio climático, y compromisos nacionales e internacionales, que se han enfrentado a resistencias gubernamentales, falta de apoyo económico y minimización de programas e instituciones vinculadas con estos problemas.

En el conversatorio también participó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien destacó la labor colectiva de creación de los órganos constitucionales autónomos en la democracia mexicana, la importancia de su defensa y el evitar une eventual regresión en ese campo.

El periodista Leonardo Curzio se manifestó por la defensa de la libertad de expresión y el disenso.

También participaron la diputada federal Martha Tagle con los temas de la agenda de género por delante, y el ex presidente del PRI Mariano Palacios Alcocer, quien se manifestó por la defensa del federalismo y revisión de los pactos que le dan sustento, el fiscal, educativo, de salud y seguridad.

La idea de Muñoz Ledo es que este conversatorio se realice al menos dos veces al año.