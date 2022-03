Es reynosense Aglaé Salinas una artista multifacética

Reynosa demuestra cada vez más, ser semillero de grandes talentos artísticos, ejemplo de ellos la reynosense Aglaé Salinas, quien con tan solo 17 años de edad, deja claro que tiene grandes aptitudes artísticas, canta, compone sus temas, toca tres instrumentos, actúa, pinta y estudia Administración de Recursos Humanos en el CETIS 71, sin duda un modelo ejemplar para la juventud.

Y EL MAÑANA comprometido siempre en su afán de impulsar talentos de la ciuadad, entrevisto a esta cantante quien visitó nuestra redacción, y quien desde pequeña mostró su vena artística, Aglaé dijo: "Pues yo empece a cantar cuando tenía 3 años, primeramente por que veía ensayar a mi papá, creo que fue influencia del él y de mi madre que también le gusta mucho la música"

Carrera lírica

Respecto a su preparación vocal explicó: "Mi carrera hasta ahora es completamente lírica, he intentado tomar clases, pero por una u otra cosas no las he podido concretar".

Además puntualizó que su plan de vida es la música, aunque dejo claro que por ahora sus padres le han dado todo el apoyo, solo con la condición de que no descuide sus estudios, pues saben la importancia de la educación.

En cuanto al género que interpreta indicó: "Soy muy versátil en este aspecto, interpretó canciones rancheras, pop, cumbias, pero mi genio favorito es la balada".

Aglaé es una adolescente que ha cambiado las salidas al cine, por los micrófonos y sobre este sacrificio dijo:"Si es difícil dejar de lado los compromisos familiares, pero cuando ya hay un evento agendado, es nuestra prioridad, pero creo que son momentos que se pueden compensar después"

Admiró mucho a Fato como compositor y cantante, se que ha marcado la vida de muchas personas con sus temas y que ha sido multipremiado en festivales tan importantes como Viña del Mar, por eso y por mucho más es un privilegio para mi que pueda abrir su concierto este próximo 12 de marzo en Reynosa"

Primer recital

Esta talentosa cantante tuvo su primer recital el pasado 20 de febrero en el Auditorio del IRCA : "Fue mi primer recital yo solita, ya había tenido eventos con mi padre, pero el 20 de febrero tuve mi primer recital yo sola, y en vivo con el acompañamiento de mi maestro de piano Alejandro Vivas, por que ya había cantado a lado de mi padre, Enrique Salinas, o a veces yo sola con pista, y este fue mi primer recital en vivo totalmente, donde interprete "Contigo en la distancia", "Bésame mucho", "Esta tarde vi llover" , "Sabor a mi" y Mi credo", entre muchas otras".

Pero esta chica no solo canta, también toca la guitarra, ukelele y piano y además de cantar, componer, tocar instrumentos también pinta y lo hace desde hace siete años, faceta que le ha permitido ya tener varias exposiciones colectivas.

Compone y actúa

Y por si fuera poco, ha escrito y grabado siete canciones, pues desde los 11 años le llegó la inspiración.

En cuando a la actuación, mencionó: "Desde pequeña entre a clases de teatro, hice una pastorela y un musical y recientemente tuve una pequeña participación en la película del Adán Pardo, "La Bandida de Amores".

Esta reynosense considera que ha sido difícil adquirir una técnica vocal, sin tomar clases, pero el Internet y ver a sus cantantes favoritos le ha ayudado.

Esta talentosa cantante ya tiene su trayectoria musical.

Abrirá concierto de fato

Al cuestionarle sobre cantantes favoritos comentó: "Admiro a Fato por sus canciones y letras, a Jessie & Joy, me encantan sus baladas y Aída Cuevas pues gracias a ella conocí el regional mexicano y me encantó".

Y tras mencionar a el cantante Fato, Aglaé contó con mucha emoción que el marzo, tendrá el privilegio de abrir su concierto en Reynosa e indicó: "Será el 12 de marzo en el Gimnasio de la UAT a las 8 de la noche, se que será una noche inolvidable tanto para los asistentes como para mi, y fue curioso mi madre habló para preguntar por los boletos por que yo quería ir a verlo y justo en ese momento escucha que estaban tratando de localizarme para que abriera el show, fue una verdadera y total coincidencia, y ahí surge la invitación para abrir el concierto"

Sobre el show que tiene preparado para esa noche dijo: "Esa noche interpretaré dos canciones acompañada por mi maestro de piano Alejandro Vivas una de mi autoría y una canción de Fato "Mi Credo" y finalizaré con 3 canciones con mariachi; aún no se si hace cantaré con él, pero sería mi sueño hecho realidad"

Y a los jóvenes que como ella luchan por un sueño, les dejo este mensaje: "No se rindan, nunca hay que rendirse ante algo que realmente nos apasiona, hay que seguir adelante, se que algún día lograran lo que se proponen"

Aglaé finalizo describiendo a si misma como una persona "Sencilla soñadora y honesta" y además reiteró "Si ha valido la pena los sacrificios propios de mis edad, es triste muchas veces que me invitan a salir, y no puedo, por mis compromisos, sin embargo, vale la pena pues son esos compromisos el fruto de todo mi esfuerzo hasta ahora".