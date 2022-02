Es Atlantis un padre alcahuete

No importa si el Príncipe del Atlántida le da la espalda al bando técnico por su alianza con los Guerreros Laguneros o si se gana enemistades con gladiadores como Místico, Volador Jr. y Stuka Jr., pues él como padre le va a festejar hasta los berrinches.

"Mi hijo está apapachado y como padre lo tengo que apoyar al 100, sin importar la esquina. Así que rudo o técnico no me importa siempre tendrá el apoyo de su padre.

"Si él se va a rudo, pues en mí tiene un gran maestro, estuve seis años como rudo y tuve grandes triunfos y qué mejor maestro puede tener Atlantis Jr. en su casa, que le puede enseñar a ser un verdadero rudo y no sólo un pide aplausos", afirmó el Rey de los Mares.

Según el patriarca de los del Continente Perdido, que el Junior no se defina por ninguno de los bandos es bueno, pues lo pone a prueba contra ambos estilos de lucha, algo que lo hará crecer en el aspecto profesional.

"A mí me da mucho gusto verlo crecer, ver que no se intimida ante ningún rival, ya sea rudo o técnico, creo que tiene todas las cualidades y quiero que haga su carrera independiente, que no esté abajo del sombrero del papá", concluyó Atlantis.

El luchador, quien este año cumple 40 años como profesional, indicó que en los próximos meses dará una sorpresa a sus fans con un proyecto audiovisual, aunque no adelantó si será película o bioserie de su trayectoria en los encordados.