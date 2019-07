Enérgico llamado: no tire basura en drenes

Las autoridades emitieron ayer un llamado para que no arrojen basura en canales y drenes, ya que además de contaminar, también generan problemas de inundaciones ante lluvias.

Álvaro Garza Salinas, coordinador de Servicios Públicos Primarios, comentó que en el caso de las colonias El Anhelo y la Escondida, las personas tiran la basura en el dren, lo que ocasiona que haya todo tipo de desechos.

"Ahora que vinieron las lluvias salieron muy afectados, se les metió el agua hasta dentro de las casas, perdieron lo que todavía no terminaban de pagar, el hecho de que no pueda pasar el recolector o el carretón, no justifica que tu tires la basura en el dren", dijo.

Se pide a las familias que es mejor esperar a que pasen por la basura, a que tiren todo en los canales o drenes.

En canales y drenes se pueden ver colchones viejos, refrigeradores, bolsas de basura y más, que la misma gente o carretoneros tiran.

Son 452 colonias y se divide en cinco zonas, por lo que se cubren las rutas, pero todavía es imposible cubrir al 100 por ciento.