Endurece Seguro Popular reglas contra desvíos

Para evitar que más estados como Veracruz desvíen recursos del Seguro Popular, este organismo endureció las reglas de operación del programa e incluyó sanciones para quien incumpla, aseguró Antonio Chemor, Comisionado Nacional de Protección en Salud.

Uno de los cambios fundamentales es que, a partir de este año, las entidades federativas tienen hasta el 30 de abril para comprobar el destino de los recursos que reciben de la federación para operar el Seguro Popular, destacó.

En 2017, la fecha límite para entregar este informe era el 30 de junio, refirió Chemor durante el segundo día del Encuentro de Líderes en Salud.

"La cambiamos del 30 de junio al 30 de abril, que ya se apega a la Constitución en el tema de las cuentas públicas", indicó.

Los estados que no cumplan este requisito en tiempo y forma, aseguró, dejarán de recibir recursos federales.

"Es muy importante que las reglas del juego, las reglas de operación del Seguro Popular, cambiaron de manera tal que hoy día esas entidades que no tengan claridad en la comprobación, que no tengan todos los recursos entregados y transferidos, que no los tengan comprobados al 100 por ciento, ya no podrán recibir recursos federales", sostuvo el titular de este programa.