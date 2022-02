Encuentran sin vida a pornostar

Según lo informó su colega Brooke Zanell, la artista fue encontrada muerta en Kokomo, Indiana (EU).

"Es con el mayor dolor y devastación que yo, su hermana, les informo al mundo, ayer perdimos a @TheHollyParker", publicó Zanell en Twitter.

No se ha confirmado la causa de la muerte, pero de acuerdo con "The New York Post" la policía está investigando.

Entre las causas que han producido estas trágicas muertes, se destaca el uso desmedido de drogas, una problemática que, según el reporte mundial de drogas del 2021 de la Organización de las Naciones Unidas, causó en ese año, la muerte de al menos 585 mil personas en EU.

La muerte de la rubia se produce menos de medio año después del fallecimiento prematuro de otras dos estrellas del cine para adultos.

El pasado mes de septiembre murió Zoe Parker, de 24 años, por causas que su familia no ha revelado. Era oriunda de Texas y se había mudado a Los Ángeles en 2014. Allí su carrera comenzó con fuerza: logró grabar con reconocidas casas productoras como Evil Angel, Team Skeet, BangBros y Zero Tolerance.

En junio, la actriz Kristina "Kris the Foxx" Lisina murió a los 29 años tras caer de un edificio de gran altura. Al día siguiente, Dahlia Sky fue encontrada muerta en su automóvil por una aparente herida de bala. Ella tenía 31 años.