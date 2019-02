Encontradas reacciones al sindicato de Gómez Urrutia

Ciudad de México

El líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, dijo que mantendrá una postura de respeto ante el anuncio del senador Napoleón Gómez Urrutia de crear una Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID) y lo llamó a promover las mejores condiciones para los trabajadores.

En entrevista, Ayala Almeida comentó que sostuvo una plática telefónica con el líder de los mineros en el país en la que le dejó claro que respetan su intención, pero le recordó que lo más importante es proveer de mejores condiciones laborales a los mexicanos.

"Por supuesto le dije que respetamos su decisión y que lo más importante es encontrar con la libre sindicalización la promoción de mejores condiciones de calidad de vida de todos los trabajadores".

Agregó que en México existe libertad sindical y en el Congreso de la FSTSE realizado en diciembre pasado se determinó fortalecer la pluralidad en el ejercicio pleno de la representación sindical. "Soy congruente y mantengo mi posición de convivencia con el resto de los representantes sindicales en sus diferentes organizaciones, soy respetuoso de las iniciativas que ha tenido el hoy senador, Napoleón Gómez Urrutia".

El líder de la Central de la FSTSE aseguró que evitará entrar en acciones de descalificación en contra del senador Napoleón Gómez Urrutia, "nosotros no vamos a descalificar a ningún representante popular, no vamos a perder esa línea de respeto que tiene la FSTSE hacia las organizaciones sindicales, lo que sí me consta es que como líder minero mantuvo la representación aun estando en el exilio, yo mantendré una relación de respeto y buen entendimiento con el legislador".

NO DEBILITARá A LA CTM

Fernando Salgado, secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró que la creación de una nueva central obrera no disminuirá la fuerza de la CTM, a la cual la respalda su estructura y su historia en el sindicalismo mexicano.

Ante el anuncio del senador Napoleón Gómez Urrutia sobre la creación de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), que publicó EL UNIVERSAL, Salgado dio la bienvenida a esta nueva organización sindical, la cual confío en que defienda los derechos de los trabajadores.

"El espíritu del movimiento obrero no es competir con el movimiento obrero, es unirse al existente para generar más fuerza para sumar más capacidad de reacción, para generar más derechos, defender nuestras libertades no estamos vendiendo refrescos ni hamburguesas, no somos competencia de ninguna central, somos una central mayoritaria debido a nuestra estructura, fuerza, nuestra historia, a la solidez de nuestros contratos colectivos y al trabajo que hacemos todos los días", expresó.

Creará su propia central obrera Gómez Urrutia

>La rueda de la fortuna dio una vuelta en la vida de Napoleón Gómez Urrutia en 12 años, puesto que, del exilio con acusaciones en tribunales, hoy ocupa un escaño en el Senado del partido en el poder, preside la Comisión de Trabajo y ahora anuncia la creación de su nueva confederación sindical.

>En entrevista con El Universal, el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) anuncia el nacimiento de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), que ocupará el vacío, dice, abierto en el sindicalismo mexicano. Explica que la CSID aglutina federaciones estatales que se desprendieron de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sindicatos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como organizaciones independientes. Esta formación la encabeza el sindicato de mineros del que Gómez Urrutia es presidente.