En Tren Maya no se necesita ingeniero, dice Segob

"Era Secretario de Bienestar, es un administrador eficiente. Más que un cargo, es un encargo, no se necesita que sea ingeniero en vías férreas".

"Javier May es un político experimentado no nada más en política, sino administrativamente. Tiene una larga carrera, ha sido dos veces Presidente Municipal de uno de los municipios, seguramente el segundo más importante del Estado, ha sido diputado local, es senador de la República con licencia, fue el senador más votado en el Estado", expuso en conferencia mañanera.

López Hernández aseguró que el proyecto concluirá en tiempo y forma, para iniciar operaciones en 2023.

"Javier es un servidor público experimentado, muy joven, es un activo de este movimiento y ha dado resultados, el Presidente nos ha pedido hacer un esfuerzo para que los grandes proyectos lleguen a buen término", comentó.

"El compromiso es que el Tren Maya debe estar entrando en operación en diciembre de 2023, la obra debe estar terminada por etapas entre junio y noviembre del 2023 y el Presidente lo hace puntualmente cada semana. Hay reuniones de coordinación. Cuando menos una vez al mes se hacen giras de supervisión".

Agregó que las compañías constructoras van a acelerar el próximo mes los trabajos de construcción.

"Hay el planteamiento de que el día 14 se pueda estar trabajando físicamente; en el tramo sur se analiza si inicia el día 14 o el 17. Ahora el trabajo de Javier en la zona hará que se cumplan en tiempo y forma los compromisos", apuntó.

Sobre el costo de mil millones de pesos para ajustar trazo de la obra, el titular de Segob evitó mencionar una cantidad.

"Nosotros tenemos que evitar la especulación, donde haya que pagar derecho de vía, porque hay casos de algunos otros que han dicho: yo no quiero que me paguen, estoy de acuerdo. Habrá lugares donde no cueste el derecho de vía. Sería ocioso mencionar una cantidad, va en tiempo y forma, hay decisión de pequeños propietarios y empresarios de que el Tren Maya sea una realidad", sostuvo.