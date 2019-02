En el Valle del Río Grande también votan los muertos. Ya está tras las rejas

Río Grande City, Tx.- Una ex empleada de la oficina del fiscal de distrito del Condado Starr fue detenida por autoridades estatales el pasado jueves por votar con la identidad de una persona fallecida, durante las elecciones primarias demócratas celebradas en marzo de 2016.

Bernice Garza, de 44 años de edad, estuvo a la cabeza de la Unidad de Víctimas del Crimen, en la Oficina del Fiscal del Distrito 229, en el Condado Starr, hasta abril del 2018.

Garza enfrenta dos cargos de votación ilegal y un cargo de proporcionar información falsa en una solicitud de voto, a nombre de Hortencia Ríos, una mujer que murió en junio del 2007.

La acusación formal alega que Garza solicitó y votó a través de una boleta de votación anticipada bajo el nombre de Hortencia Ríos, y firmó con su nombre como la persona que había ayudado a la supuesta votante a emitir el sufragio.

Es precisamente el Fiscal de Distrito, Omar Escobar, quien, con la asistencia de la Unidad de Crímenes Especiales del Condado Starr, lleva a cabo una férrea lucha contra el fraude electoral, desde enero de 2018, acciones que han llevado a la detención de siete personas.

Pero al parecer, el caso contra Garza se originó antes de que la oficina del fiscal del distrito diera inicio con sus investigaciones.

Escobar dijo que estaba al tanto de la investigación en su contra y dijo que esa fue una de las razones por las que fue despedida el año pasado.

Sin embargo, dijo que la mujer presentó una demanda federal contra Escobar en agosto de 2018 alegando despido injustificado.

La sospechosa fue presentada en corte y se le fijó una fianza de reconocimiento personal de 7 mil 500 dólares, y su próxima presentación en Corte se ha programado para el próximo mes de marzo.

Por su parte, el procurador general de Texas, Ken Paxton, dijo: "Las votaciones por correo son inseguras. Cosechadores de votos. Quienes se ganan la vida explotando procesos vulnerables cuyo objetivo es facilitar la votación, amenazan la viabilidad del sistema del voto por correo y deben ser capturados y procesados. Mi oficina continuará utilizando todo a su alcance para prevenir el fraude electoral y restaurar la integridad al proceso electoral en Texas".

