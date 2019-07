En el limbo polémica cuestión a ciudadanía

McAllen, Tx. - Defensores de los inmigrantes aseguran que la lucha contra la polémica cuestión sobre la ciudadanía en el censo de 2020.

"No queremos que la pregunta de la ciudadanía en el censo porque dejaría a muchos sin contar, específicamente en la comunidad hispana por el temor a ser perseguidos por su estatus migratorio", dijo Juanita Valdez-Cox, directora ejecutiva de LUPE.

La Unión Del Pueblo Entero, una de las muchas organizaciones involucradas en una demanda contra la pregunta, dice que su lucha no ha terminado y que el fallo podría permitir que la cuestión de la ciudadanía regrese.

La polémica cuestión de ciudadanía sobre el censo de 2020 está en el limbo, ya que la Corte Suprema bloqueó la pregunta, al menos por ahora.

El censo, que representa la encuesta nacional que permite saber cuántas personas viven en Estados Unidos y sus condiciones. Se aplica en todos los hogares, razas, grupos étnicos tanto a ciudadanos como no ciudadanos.

Los resultado se utilizan para reasignar asientos en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes, y también para distribuir miles de millones de dólares en todo el país. Por lo tanto, si un buen grupo de personas no llena la encuesta, no serán tomados en cuenta para esas asignaciones y no tendrán voz ni representación adecuada.

La organización espera que la demanda demuestre que la cuestión de la ciudadanía tiene tintes discriminatorios.

Un conteo limitado también podría costarle a Texas al menos uno de los tres escaños en el Congreso que se esperaba que ganara debido al crecimiento de la población que el estado ha experimentado en la última década.

La fecha límite para imprimir los formularios fue precisamente el día de ayer, lo que genera dudas sobre si el gobierno podrá agregar la pregunta incluso si se aprueba.

El presidente Donald Trump le pidió a los abogados que demoren el censo, sin importar el tiempo que se tome hasta que el Tribunal Supremo reciba la información adicional para emitir un fallo final.