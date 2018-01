EN BUSCA DE LA CONSAGRACIÓN. Zarzy Tiger lleva la lucha libre en las venas

La lucha libre le corre por las venas... ¡y cómo no! ... si su árbol genealógico está lleno de rudos y técnicos. Zarzy Tiger, conocido también como "El Felino Aéreo", es uno de los luchadores que más apariciones tuvo este año en los cuadriláteros de ambos lados de la frontera y habrá que seguirlo muy de cerca en el 2018, ya que busca consagrarse.

"Mi objetivo es ser el luchador del año, voy a acabar con el que me pongan en frente", dice sin miedo.

Ser igual o más famoso que su abuelo, El Zarzy (Q.E.P.D.), ese es el objetivo de este joven gladiador que debutó en el 2009 en la Arena Coliseo, cuando apenas tenía 14 años. La misión no será fácil y menos teniendo por delante a toda una dinastía de luchadores ya consolidados como; Halcón de Oro, Asterisco, Asterisco Jr, Hijo del Zarzy, Hija del Zarzy, Halcón Negro y Sweety.

"Lo que quiero es superar a toda la dinastía del Zarzy, quiero ser figura, como lo son mis tíos Halcón de Oro y Asterisco, para luego llegar a ser como mi abuelo, creo que me identifico un poco con todos los de la familia", comenta el menor de los "Zarzys".

Volar, ser espectacular en cada movimiento, todo con tal de complacer a los aficionados, en pocas palabras su estilo es arriesgar el pellejo y nunca lo cambiará.

"Llevo más de 8 años luchando sin parar, he visto accidentes y a veces te da un poco de miedo pero creo que la gente se merece eso, vienen a ver luchas espectaculares, por eso pagan su boleto, yo por eso siempre estoy para dar más", afirma el enmascarado.

El 2017 ha sido un año de mucho aprendizaje para el Zarzy Tiger, un año que nunca olvidará ya que incluso protagonizó un un agarrón inédito, enfrentando nada más y nada menos que a su propia madre.

"Este año ha sido tremendo, mi mejor lucha fue cuando me enfrenté a mi mamá máscara contra cabellera, gracias a Dios gané y la dejé pelona, son retos que se presentan y ya demostré que no me detendré ante nada ni nadie", asegura.

Lo mejor está por venir para el "Felino Aéreo" que aprovechó la ocasión para mandar un mensaje.

"Les deseo lo mejor en este año nuevo, les pido también que sigan apoyando esto de la lucha libre, que no la dejen caer porque es un deporte que en Reynosa siempre ha estado vivo", explica.

Nunca hay que creerse el mejor sino buscar mejorar en cada lucha, mi objetivo es ser el luchador del año y voy a acabar con el que me pongan en frente .

FICHA TÉCNICA

>Nombre: Zarzy Tiger

>Edad: 22 Años

>Bando: Técnico

>Debut: 2009

>Ídolo: Toda la dinastía Zarzy