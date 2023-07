Aptiv uno de los lugares de trabajo más queridos

El Mañana / Staff

Aptiv, compañía irlandesa de tecnología que da empleo a más de 75 mil personas en México, fue certificada como una de las 100 empresas donde sus empleados son más felices y están más satisfechos en el trabajo.

Aptiv obtuvo la certificación Most Loved Workplaces® (Lugares de Trabajo más Queridos) gracias a la investigación y el análisis de Best Practice Institute (BPI), el cual genera el Índice de Amor al Trabajo (Love of Workplace Index), que se obtiene de encuestar a los empleados en torno a su satisfacción y sentimientos hacia el nivel de respeto, colaboración, apoyo y sentido de pertenencia que sienten dentro de la empresa.

"La certificación de Aptiv como Most Loved Workplace® es un testimonio de nuestra cultura y valores compartidos en toda la organización", dijo Obed Louissaint, vicepresidente Senior y director de Personal. "Nuestra gente es nuestro mayor activo y no solo vemos el mundo de forma diferente, sino que trabajamos para cambiarlo".