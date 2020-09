Emmy: "Schitt's Creek" arrasa en las categorías de comedia

"Schitt's Creek", la pequeña producción canadiense sobre una familia fuera de lugar, tuvo una gran noche en los premios Emmy al arrasar en la categoría de comedia con los premios a la mejor serie y actuaciones, incluyendo para sus protagonistas Catherine O'Hara y Eugene Levy.

"Nuestro programa, en esencia, es sobre los efectos transformadores del amor y la aceptación, y eso es algo que necesitamos ahora más que nunca", dijo el cocreador y actor de reparto Daniel Levy, quien exhortó al público a inscribirse y votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos para alcanzar esa meta.

The first SEVEN #Emmys of the night have gone to "Schitt's Creek"!



Eugene and Daniel Levy accept the Emmy for "Schitt's Creek" for best comedy series. https://t.co/5WDcCtNaM7 pic.twitter.com/V8sfGsLgcK