Eliminar fines de semana largos traerá pérdidas: sector turístico y diputados

Diputados de todas las bancadas, funcionarios de Turismo del país –salvo Ciudad de México- y empresarios, coincidieron en que eliminar los fines de semana largos traerá pérdidas económicas y deprimirá al sector en un escenario de por sí crítico por la situación económica y el COVID-19.

En foro organizado por la Cámara de Diputados la rebelión fue expresada por la diputada Abelina López (Morena), quien advirtió que defenderá "como era" los fines de semana largos, pues su estado, Guerrero y particularmente Acapulco, no tienen más forma de sobrevivencia que el turismo de esos fines de semana.

"Yo soy la que me voy a oponer a eso, venga de quien venga la propuesta. El país está en ebullición, asesinatos de mujeres, afectación al turismo ¿qué mas sigue?. Estamos sumidos en la violencia, desempleo, extorsión, no hay local que no la sufra (en el estado). ¿De qué vamos a vivir?. Por eso voy a defender como era los fines de semana largos porque si no están, nos pega, no tenemos industria ni nada para decir vivimos de otra cosa...¿nos van a llevar a la guerrilla?. De Guerrero salen chispas si no se compone", recordó.

En el encuentro, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, informó que el último n de semana largo de 2019 dejó una derrama de 120 mil millones de pesos, lo que permite suponer que ese efecto se tendría este año de cancelarse los fines de semana largos.

En esas fechas estaba la amenaza de la recesión y se pudo evitar por ese tipo de derrama económica; ahora eso se perdería, alertó.

Estimó que la justificación de que mejor se debe recordar la historia del país y qué motiva los días de descanso es importante, pero eso se debe trabajar desde las familias y las escuelas, pero precisamente en fines de semana largos es cuando más visitas hay a sitios históricos y culturales .

La directora de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Ayliana Barragán Álvarez, estimó que en este 2020 de cancelarse los fines de semana largos habría 4 millones de turistas que no podrían generar derramas por 10 mil 800 millones de pesos.