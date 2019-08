¡Eliminan al gigante del Mundial!

Contra todos los pronósticos México venció 2-1 al actual campeón Estados Unidos y lo eliminó de Mundial de Beisbol categoría U12 que se está disputando en Tainán, Taipei.

Cabe resaltar que en esta selección nacional participa el pelotero reynosense y orgullo de la liga Treviño Kelly, Javier García.

La novena Azteca cortó de tajo la racha de tres títulos consecutivos que tenían los norteamericanos en este certamen internacional.

La selección tricolor avanzó a la Súper Ronda en la que ahora solamente sobreviven seis equipos, este miércoles se medirán ante Cuba en el primer desafío de esta segunda ronda.

Del Grupo A siguen adelante el número uno del mundo Japón, el sembrado como número 4 que es China Taipei y el número 5 Cuba; además del No. 3 Corea, el No. 6 México y el No. 9 Venezuela del Grupo B.

El zurdo Javier García ya subió a la loma en este torneo y cumplió con una destacada labor en el triunfo sobre Australia, es muy probable que vuelva a lanzar en esta semana.