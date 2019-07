Elenco de ´It 2´ habla del intenso rodaje

San Diego, Estados Unidos

Filmar "It: Chapter two" ("It: Capítulo 2") fue tan arduo como tratar de matar al payaso demoníaco que protagoniza la película, a juzgar por el avance.

Un grupo de fans tuvo la oportunidad de ver la nueva promoción de la secuela de terror en un evento de Comic-Con en San Diego la noche del miércoles, antes de su lanzamiento mundial la mañana de ayer.

Actores del elenco que incluyen a James McAvoy, Bill Hader y Jessica Chastain presentaron tres escenas escalofriantes que dejaron a la audiencia sin aliento y la hizo reír y vitorear y describieron la intensidad del rodaje con el director Andy Muschietti, quien no paraba hasta conseguir la toma perfecta.

SANGRE Y MÁS SANGRE

Chastain recordó una escena que hizo con sangre. No se suponía que tendría sangre en la cara, pero protestó y dijo: "no, hagámosla como ´Carrie´". Más tarde, congelada de frío y muy incómoda en una piscina para niños cubierta con sangre artificial, lamentó la decisión.

Los actores rieron al contar que a lo largo de la filmación usaron una cantidad récord de sangre ficticia: cuatro mil 500 galones según Chastain.

McAvoy también habló de una escena particularmente escalofriante en un salón de espejos que dijo fue "como una pesadilla absolutamente horrible. Nada divertida".

ADMIRAN A PROTAGONISTA

Todos se maravillaron con la habilidad de Bill Skarsgård para transformarse en el payaso Pennywise.

"Él es súper imponente en el disfraz", dijo Bill Hader. "Es un tipo súper simpático pero entonces dicen ´acción´ y es otro ser completamente diferente".

A McAvoy a veces le preocupaba que Skarsgård pudiera de hecho lastimarse interpretando el personaje. Según el elenco, el truco del ojo que Pennywise hace, en el que un ojo mira al frente y el otro hacia un lado, no es generado por computadora, es sólo algo que Skarsgård puede hacer.

"Como que nació para interpretar a Pennywise", dijo Hader.

Conan O´Brien fue el moderador del evento, titulado ScareDiego y organizado por Warner Bros. y New Line Cinema. El presentador pidió a los presentes que no grabaran nada de los avances. La película se estrena en Estados Unidos el 6 de septiembre.

Los eventos principales de la Comic-Con comenzaban ayer por la mañana en el Centro de Convenciones de San Diego.