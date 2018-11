El Tri no es un reto fácil para "Tata" Martino: Mario Kempes

Aunque el desempeño del Tri bajo el mando de Gerardo Martino pueda ser una incógnita, Mario Alberto Kempes advierte que no se enfrentará a una tarea sencilla.

"Con Argentina no tuvo tanta suerte, pero con la Selección de México sí la puede tener, realmente hay que ver. Hay que ver cómo va a encarar, qué va a hacer.

"En la Selección argentina lo tenía a Messi, y con Messi y todo tuvo muchísimos problemas, vamos a ver qué se encuentra en México", dijo el "Matador".

El campeón del mundo en 1978 con la Albiceleste enfatizó que el hecho de que los seleccionados estén todavía a cargo de un interino no los exime de ofrecer su mejor rendimiento con la camiseta nacional.

"Ellos están jugando con la camiseta de México y, aunque no tengan técnico, ellos tienen que seguir demostrando que están capacitados para jugar en la Selección, no porque no tengan técnico van a jugar sin ganas", dijo.

Kempes, quien presentó su autobiografía en la Ciudad de México, expresó también su deseo de volver a ver equipos mexicanos compitiendo en Sudamérica.

"Los equipos mexicanos siempre han sido importantes en la Copa Libertadores, son equipos grandes, son vistos por todo el mundo, así que mientras más haya y más competición haya, mucho mejor".

Finalmente, cuestionado sobre su favorito para alzarse campeón del certamen continental, su respuesta fue clara.

"Yo jugué en River, no puedo decir otra cosa: River".