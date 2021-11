El tenor mexicano Javier Camarena brindará homenaje a Caruso

El tenor mexicano Javier Camarena participará como solista en un homenaje a Enrico Caruso con motivo de su centenario luctuoso. A un siglo de la partida del icónico cantante, el mundo es otro y la ópera no ha estado ajena a los grandes cambios de la escena y de la industria. Hoy, dice, la ópera sigue siendo el gran espectáculo, pero ha dejado de ser para las masas.

"El mundo es otro, hace un siglo la ópera ocupaba un lugar preponderante de la oferta cultural y de entretenimiento. El cantante de ópera era el cantante pop de hoy; eran los grandes divos, las luminarias, eso ha cambiado, Y no sólo eso, la situación para los cantantes también es otra, ya no sólo se escucha, también se ve, hoy tenemos retos que no había ni en los tiempos Pavarotti. Ahora se le exige mucho más a los cantantes, la credibilidad en el escenario tiene un peso muy importante", dice en entrevista.