El tema de las clases parece asunto político

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la negativa para regresar a clases presenciales tiene una razón política, y dijo que espera que el 100% de los estudiantes de la Ciudad de México regresen a las aulas el próximo 30 de agosto.

"Si se hubiera dicho que no se regresa a clases, pues ahí los adversarios hubieran dicho ´¿por qué no se regresa a clases?´, porque así pasó. Si ustedes recuerdan, una asociación de padres de familia –con cierta, digamos, orientación política–, cuando se dijo que todavía no se abrían las escuelas, se manifestaron porque se abrieran.

"Ahora que se dice ´es muy importante el regreso a clases presenciales´, ya los mismos dicen: ´no, no, no, que no se regrese a clases´. Entonces, parece más un tema político que otra cosa –desde mi punto de vista–. Y nosotros vamos a dar todas las condiciones para el regreso a clases".

Y añadió: "Esperemos que sea el 100%, ese es nuestro deseo... Creemos que es muy importante ya el regreso a clases presenciales, pero, por supuesto, como lo dijo el presidente, pues es un asunto también voluntario. Pero ahí vamos a estar apoyando en todo lo que se requiera".

TODAS LAS CONDICIONES

En videoconferencia, Sheinbaum aseguró que su gobierno dará "todas las condiciones" para un regreso seguro, incluida la presencia de policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alrededor de los planteles.

Asimismo, mencionó que aún están en pláticas con la Autoridad Educativa Federal (AEF) y la Secretaría de Salud, para definir si se aplican pruebas covid de manera aleatoria en los planteles, y si se les dotará de gel antibacterial y cubrebocas.

Agregó que las alcaldías y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) continúan trabajos con la AEF para la limpieza de escuelas y que estén en las mejores condiciones para el regreso a clases, incluidos los "tequios" de los sábados, con ayuda de los padres de familia.

Y ante "cualquier tipo de problema que pueda haber", pidió al secretario de Gobierno, Martí Batres, coordinarse con la AEF.