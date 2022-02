´El que la hace, la paga´, dice AMLO

"El que la hace, la paga, ósea, no hay impunidad", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del periodista de la página digital Noticias Web de Salina Cruz, Heber López, registrado ayer por la noche en el centro del Puerto de Salina Cruz, la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca.

"Acerca de este lamentable asesinato, podemos ya informarles porque no solo nos preocupa, nos ocupa y es un periodista que nosotros conocemos, como a los periodistas de todas las regiones de los pueblos, es un periodista de Salina Cruz, Oaxaca, incluso sus familiares van a solicitar una audiencia conmigo, ya le pedí a Alejandro Encinas (subsecretario de Gobernación), que los atienda para darles la información", indicó López Obrador.

En la conferencia mañanera, realizada en Hermosillo, Sonora, el mandatario envió un mensaje a los perpetradores de los crímenes contra periodistas en el país.

"No me gusta la frase, hay que buscar otra, la veo como autoritaria, así como muy dura, facha, pero la gente sí la entiende muy bien: El que la hace la paga, ósea no hay impunidad", dijo y agregó:

"Puede ser que se cometen estos lamentables crímenes pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes. En todos los casos y esto es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia organizada y de cuello blanco, cero impunidad", aseveró López Obrador.

Luego comentó que el mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se está mejorando para tratar de evitar este tipo de tragedias que atentan contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.