El premiado bailarín mexicano Isaac Hernández dice adiós a la gala "Despertares"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras tres ediciones de la gala Despertares, impulsada por el primer bailarín del National English Ballet y Premio Benois de la Danza 2018, Isaac Hernández, la de este año, programada para el 20 de julio en Guadalajara, Jalisco, será la última, ante la falta de apoyo.

Por medio de un comunicado de prensa, el mexicano informó que, a pesar de que el año pasado llenó en su totalidad en dos presentaciones –20 mil personas– el Auditorio Nacional, con una gala representativa con bailarines de las agrupaciones más importantes del mundo, actualmente no existen las condiciones idóneas para la continuidad de la gala:

"Con gratitud y orgullo despido este espectáculo de mi país ya que considero que actualmente no existen las condiciones idóneas para su continuidad.

"Quienes me conocen saben que siempre he aspirado a la excelencia, tanto en los escenarios como en cada proyecto que emprendo en mi vida, y que con esos mismos estándares me hubiese gustado continuar. Sin embargo, es necesario entender y aceptar que en este momento no existe la visión ni el genuino interés para que pueda continuar este proyecto con la misma calidad con la que nació. Para hacer las cosas bien se necesitan corazones generosos y mentes visionarias".

Un fragmento de "Don Quixote", estamos en vivo en la gala @DespertaresMex en el @AuditorioMx. Por esta pieza @IsaacHdezF obtuvo el Premio Benois de Danza. pic.twitter.com/ARiKZm24VB — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) 26 de agosto de 2018

"Estoy seguro que estos proyectos que emprendí por primera vez en mi país cambiaron realidades, inspiraron a muchos y establecieron estándares de calidad en este arte que es también una industria".

Este año el programa de becas será ofrecido por el San Francisco Ballet, de Estados Unidos.

"Quiero dejar la memoria de Despertares para las generaciones que siguen como una inspiración de que todo es posible si se trabaja con integridad, perseverancia y pasión. Agradezco al público que me acompañó todos estos años.

"Desde mi trinchera seguiré impulsando la danza y las industrias creativas en nuestro país, lo cual me apasiona y he decidido dedicar los mejores años de mi vida a ello", finalizó el mexicano, quien llegará a mediados de junio al país para promover Despertares 2019.