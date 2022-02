El día que por pena, Ximena Sariñana se deshizo de sus discos de pop

El showcase dio inicio alrededor de las 20:00 horas con el tema "High and dry", un cover de Radiohead, el cual estuvo acompañado de aplausos y ovaciones de decenas de personas que quedaron sorprendidos por su interpretación.

"Bienvenidos a esta noche de covers adolescentes...ya había visto esta exposición, pero me costaba mucho trabajo saber cómo íbamos a ligar estas canciones que marcaron mi adolescencia con Frida Kahlo y poniéndome a pensar más sobre la vida y la historia de ella, vi que teníamos una cosa en común, Frida tenía un diario y yo tengo un diario y en la adolescencia ese diario era donde yo podía soltar esas primeras ideas de canciones, esos primeros poemas, romances...", dijo la cantante.

En un formato muy íntimo, se instaló un pequeño templete circular en medio de la exposición inmersiva de la pintora mexicana, en donde la cantante acompañada de un guitarrista, siguió interpretando temas acústicos como, "Inevitable", de Shakira, "Under the bridge" de los Red Hot Chilli Peppers y "Head over feet" de Alanis Morrisette.

"Ahora vamos a pasar a algunos clásicos en español de esas épocas, algunos son de mexicanos y otros no, son los que me gustaban escuchar", explicó antes de cantar, "Aquí" de Jumbo.

La compositora también aprovechó el momento para bromear y decir que cantaba igualito a Julieta Vengas en el tema "Amores perros", haciendo reír a muchos de los presentes.

"Hasta me da pena, porque siento que me sale igual a ella, ¡ah sí ´wey´! ya quisieras, (risas)", expresó.

También compartió la anécdota de cuando siendo una adolescente desechó todos sus discos de pop, porque ya le daba pena que se burlaran de ella por lo que escuchaba, además ella quería hacer música alternativa y sus amigos eran rockeros y punketos.

"Cuando eras joven empezabas a quererte separar de tus papás, de lo que venías haciendo antes, a lo mejor de la música que escuchabas antes, yo siempre desde chiquita compré muchos discos era algo que mi papá me dejaba coleccionar y me acuerdo que como a los quince años dije, ´no puede ser hay algunas cosas que me dan mucha vergüenza´, ´no puede ser que tenga un disco de los Backstreet Boys, esa época de mi vida ya pasó, de Britney Spears, N*Sync y cuando estaba haciendo esa limpia, llegué a este disco y dije, ´no puedo, lo amo demasiado, no lo puedo tirar´...", compartió antes de cantar "Te extraño, te olvido, te amo", de Ricky Martin.

También recordó que, la canción de "Light years" de Pearl Jam cambió su vida para siempre y la marcó mucho, porque gracias a ella decidió ser músico. Mientras que bailó el vals de sus quince años con el éxito de Coldplay, "Yellow".

Finalmente cerró la noche con temas como "Maps", de la banda Yeah, Yeah, Yeahs y "Glory box" de Portishead.

"Gracias por haber estado aquí, espero que hayan disfrutado esta noche, porque yo si lo hice...", dijo Sariñana antes de abandonar el lugar.