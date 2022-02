El City receta un 5-0 a domicilio al Sporting Lisboa

El conjunto inglés le recetó un 5-0 al Sporting de Lisboa en el encuentro de octavos de final. Cuando el City marcó el tercero de sus cuatro tantos en la primera mitad, no fueron sólo sus seguidores quienes mostraron admiración en el Estádio José Alvalade.

Algunos hinchas del Sporting aplaudieron, en reconocimiento a una de las actuaciones más dominantes observadas en esta etapa de la máxima competición de clubes de Europa.

En cambio, el técnico Pep Guardiola se mostró fiel a su estilo. Criticó algunas insuficiencias y optó por la mesura.

"Los jugadores me conocen. Conocen el modo en que trabajamos. Pueden hacerlo mejor", dijo Guardiola. "Estoy increíblemente contento, no me malinterpretéis por favor, pero podemos hacerlo mejor".

Ayudaron en la paliza cuatro jugadores que militaron alguna vez en el Benfica, el enconado rival capitalino del Sporting. Uno de ellos fue Bernardo Silva, quien marcó dos de los tantos.