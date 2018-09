El camino de los foros no es correcto: Sicilia

Ciiudad de México

Familiares de víctimas de violencia claman justicia en foro donde se busca establecer la ruta para crear una Comisión de la Verdad.

Al iniciar su intervención y tras la petición de Javier Sicilia por un minuto de silencio en la sala, cientos de integrantes de colectivos se manifestaron por sus desaparecidos.

"No vamos a guardar silencio, ellos no están muertos, no sabemos dónde están, ese es el problema", dijo uno de los asistentes.

"¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", gritaron a coro decenas de personas cuyos familiares fueron asesinados o desaparecidos.

Exigieron también justicia por los feminicidios y aseguraron que el Gobierno busca una simulación en la búsqueda.

Después, entre los inconformes se llamó al diálogo y el foro continuó.

Ante Andrés Manuel López Obrador, Javier Sicilia dijo que el camino de los foros que organiza el próximo Gobierno no ha sido el correcto y que el País está ya sobrediagnosticado.

El activista afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública que ha planteado López Obrador no es el remedio a la crisis de violencia, pues la paz es un tema de gobernabilidad y no de seguridad.

Afirmó que la SSP debe ser un apoyo de la justicia, pero nunca su garante y sostén.

Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, joven víctima de feminicidio asesinada por su esposo, comandante de la Policía Ministerial quien manejó el caso como suicidio, llamó a aterrizar a la brevedad las comisiones y demás mecanismos que aceleren los procesos para llegar la verdad y la justicia en cada caso.

A nombre de los familiares con víctimas de feminicidios pidió la creación de una comisión aprobada por un decreto ejecutivo o legislativo que se conforme en un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del erario público y con cooperación de organismos internacionales.