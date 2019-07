Duques de Sussex anuncian fundación

Ciudad de México

El príncipe Enrique y Meghan Markle presentaron su fundación, que llevará por nombre "Sussex Royal Foundation of the Duke and Duchess of Sussex", informó The Sun.

La organización fue presentada luego de que los duques anunciaran su separación de "The Royal Foundation", en donde cooperaban con Guillermo y Catalina.

Al nuevo proyecto de caridad se suma Natalie Campbell, una extrabajadora de "The Royal Foundation".

En junio pasado, el Palacio de Kensington confirmó la separación de Meghan y Enrique de la organización real.

"El duque y la duquesa de Sussex establecerán su propia fundación de beneficencia con el apoyo operativo de transición de ´The Royal Foundation´. Ambas parejas continuarán trabajando juntas en proyectos a futuro", informó el palacio.