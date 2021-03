¿Donde ver las películas nominadas al Oscar?

Este año es más fácil actualizarse con las nominadas a los Oscar en casa. Pero se necesita más dedicación para encontrar las películas que simplemente revisar la cartelera local.

A continuación una lista de dónde encontrarlas (en servicios disponibles en Estados Unidos):

— "The Father" ("El padre"): El drama sobre demencia de Florian Zeller, que recibió nominaciones a mejor actor (Anthony Hopkins) y actriz de reparto (Olivia Colman), es una de las nominadas al Oscar más recientemente estrenadas. Sony Pictures Classics comenzó a presentarla en cines el 26 de febrero y recientemente la expandió a nivel nacional. El 26 de marzo estará disponible para renta en plataformas on-demand y poco después en renta digital.

— "Judas and the Black Messiah" ("Judas y el mesías negro"): La historia de Shaka King sobre el líder de las Panteras Negras Fred Hampton (Daniel Kaluuya) y el informante del FBI (LaKeith Stanfield) que ayudó a su asesinato recibió nominaciones para ambos. Warner Bros. la estrenó en cines y en HBO Max. La película recientemente dejó HBO Max tras haber estado disponible en streaming por un mes. Por ahora está sólo disponible en cines. Para aquellos que no estén suscritos al servicio podría estar disponible para renta digital en las próximas semanas.

— "Mank": El drama en blanco y negro sobre el coguionista de "Citizen Kane" ("El ciudadano Kane") Herman Mankiewicz fue la más nominada el lunes con 10 menciones en general. Se puede ver actualmente en Netflix.

— "Minari": El drama de Lee Isaac Chung sobre una familia coreano-estadounidense en Arkansas compite por seis Oscar, está disponible en cines y para renta en algunas plataformas digitales. Se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de este año donde también ganó premios.

— "Nomadland": Desde que se estrenó virtualmente y en autocines en los principales festivales a finales del año pasado, el evocador Western de Chloé Zhao ha sido quizá la película más aclamada del año y es la principal contendiente en los Oscar. Estrenada por el sello especial de Walt Disney Co., Searchlight Pictures, se presenta por streaming exclusivamente en Hulu y en cines. Zhao hizo historia el lunes como la primera mujer de color en ser nominada a mejor directora y la mujer más nominada en un solo año, en toda la historia de los Oscar, con cuatro nominaciones.

— "Promising Young Woman" ("Hermosa venganza"): La comedia muy negra de Emerald Fennell de venganza en la era del #MeToo, de Focus Features, está disponible para renta en plataformas digitales. Fennell, en su debut como directora, fue nominada a mejor directora y mejor guion, mientras que su estrella Carey Mulligan compite por el premio a mejor actriz.

— "Sound of Metal" ("El sonido del metal"): El drama de Darius Marder sobre un baterista de heavy metal (Riz Ahmed) que está perdiendo la audición recibió seis nominaciones incluyendo menciones para la actuación de Ahmed y el papel de reparto de Paul Raci. Se puede ver por streaming en Amazon Prime Video y también está disponible para renta en otras plataformas digitales.

— "The Trial of the Chicago 7" ("El juicio de los 7 de Chicago"): El drama legal de Aaron Sorkin sobre la contracultura de los años 60, fue nominada a seis Oscar. Estaba encaminada a tener un estreno más tradicional cuando llegó la pandemia y Paramount Pictures la vendió a Netflix, donde se puede ver por streaming desde finales del año pasado.