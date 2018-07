Donald Trump publica carta de Kim Jong-un

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en Twitter un escrito presuntamente enviado por el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el que manifiesta su aprecio por los esfuerzos del republicano en las labores conjuntas para fortalecer las relaciones entre los dos países tras el encuentro de junio en Singapur.

"Aprecio profundamente los enérgico y extraordinarios esfuerzos hechos por su excelencia señor Presidente por la mejora de las relaciones entre los dos países y la esperanzadora implementación del acuerdo", cita la traducción del escrito compartido por el Mandatario estadounidense.



La carta también señala que el líder norcoreano cree firmemente que el fuerte y sincero esfuerzo de la proximidad entre los dos Mandatarios podrá contribuir a la apertura de un nuevo futuro entre Washington y Pyongyang.



Asimismo, en el escrito, el Kim Jong-un manifestó su convicción por el progreso en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, rumbo al próximo encuentro entre los dos líderes.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt