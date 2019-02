Donald Trump: "Construiremos un muro humano si es necesario"

Cd. de México.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si no logran fondos para el muro fronterizo, al menos se asegurarán de mandar más soldados a la frontera, ante el avance de las caravanas migrantes por México.



"Un gran número de personas vienen a través de México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur", advirtió el Mandatario en Twitter.



"Hemos enviado militares adicionales. Construiremos un Muro Humano si es necesario. Si tuviéramos un Muro real, ¡esto no sería un problema!", agregó

La Administración de Trump informó que enviaría 3 mil 750 soldados adicionales para ayudar a labores de vigilancia en la frontera y para la colocación de púas en el muro.



Se espera que este martes durante su discurso del Estado de la Unión frente al Congreso, Trump insista en la necesidad del muro fronterizo, a diez días que del Gobierno pueda entrar en un nuevo cierre parcial por la negativa de los legisladores de aceptar 5.7 mil millones de dólares para la infraestructura.



La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó que el Presidente destacará lo que considera son sus logros y restará importancia a la discordia.



"Ustedes verán al Presidente decirle al Congreso, 'vean, podemos cooperar y lograr grandes cosas o pelear entre nosotros y no lograr nada'. Además, francamente, el pueblo estadounidense merece algo mejor que eso", dijo el lunes por la noche al canal Fox News.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!