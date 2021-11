Disputa Pliskova las Finales por quinta vez

La tenista checa disputará por quinta vez el torneo, que reúne a 8 de las mejores raquetas del mundo, y que este año se disputa del 10 al 17 de noviembre en Guadalajara.

Sólo 4 jugadoras activas han competido en más Finales de la WTA: la estadounidense Serena Williams (9), la belga Kim Clijsters (7), la checa Petra Kvitova (7) y la rusa Svetlana Kuznetsova (6).

Pliskova ha sido semifinalista en las 3 últimas ediciones del certamen, mientras en su debut, en 2016, se clasificó tanto en singles como en dobles junto con la alemana Julia Goerges.

"Estoy muy orgullosa de clasificarme para las Finales WTA por quinta vez. Jugar en las Finales WTA significa que eres una de las mejores de la temporada y ese es siempre el objetivo", manifestó Pliskova.

Lejos de presionarse, Pliskova apuesta por la naturalidad en las pistas, dominando su juego y de la mano de su entrenador Sascha Bajin.

"Trato de comportarme de manera natural en la pista. Si las emociones llegan, tampoco las escondo, pero a veces tengo partidos donde las emociones no están ahí y me muestro excesivamente tranquila todo el rato. No quiero fingir lo que no soy, eso es lo principal. Sé que la gente quiere que muestre más mis emociones en pista, incluso creo que juego mejor cuando lo hago, así que trataré de hacerlo más, aunque pienso que lo que la gente ve por televisión es simplemente mi manera de ser", contó.

Pliskova, número uno del mundo en julio de 2017, ya sabe lo que es jugar en México, pues disputó el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco en 2018.

"Podemos conocer más sobre México, la gente puede ver un tenis muy bueno y jugadoras de primer nivel, es bueno que esté allí por primera vez. Significa mucho para mí y de nuevo, llegar a las Finales es siempre un gran logro", refirió Karolina.