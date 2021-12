Disminuyen cremaciones por muerte por Covid-19

Dijo que el crematorio con el que cuentan está disponible para las persona que requieran de ese apoyo, ya que siempre manejan bajos costos.

"Esperamos que no haya rebrotes y que no haya defunciones, vamos a seguirnos cuidando y seguir teniendo los cuidados, ahora en las fechas próximas donde conviven las familias, uso de cubrebocas con nuestras familias para evitar que ese rebrote sea mayor, ojalá que no haya rebrotes y si hay que no llegue a defunciones", recalcó Feres de Nader.

En este mes, Aida Feres señaló que al día 17 de diciembre sólo se registraron dos incineraciones por COVID-19 en el velatorio a si cargo, por lo que están bien y esperan seguir así.

Luego, la entrevistada recordó que la fecha con más trabajo en ese tema fue septiembre.

"En septiembre fueron hasta 40 decesos los que aquí atendimos, en octubre ya hubo una disminución y en diciembre sólo dos casos, es lo mínimo, por eso estamos en semáforo verde, pero eso no quiere decir que hagamos confianza, sino al contrario, que sigamos todos vacunándonos y con el uso de cubrebocas para evitar contagios", finalizó.