Disminuyen contagios... y precios de medicinas

Ante la baja de casos del Covid-19, los costos de los medicamentos han bajado de nuevo, ya que no hay tanta demanda como en lo más fuerte de la pandemia pero hay un ligero repunte en la compra de artículos médicos.

"Aumento mucho, por ejemplo, un medicamento que costaba 70 aumento a 170, demasiado, pero bueno gracias a Dios ya bajo todo", dijo.

Hace un año ante la demanda, no se surtían los medicamentos, incluso el oxígeno, incluso se afectaban por robos en la paquetería.

"Antes enviaban de México de oxígeno, y ahorita no los están pidiendo, me da gusto que bajó, porque los medicamentos que se ocupaban no los tenían, aumentó mucho", expresó.

Y argumentó: "Fue una cosa exagerada, venía gente de Matamoros, de San Fernando a llevar los tanques de oxígeno, ni en México había, nos hablaban dos meses para que llegan".

La dirigente de los farmacéuticos, explicó que han visto un alza en la compra de artículos para oxígeno, pero que no es como al inició de la pandemia.

"Empezaron otra vez a ir a comprar cositas, no tanto como antes, pero ya otra vez está empezando algo, más que todo aparatos que se usan para poner oxígeno, pero estamos felices porque ya están vacunando", recalcó.

Los farmacéuticos mantienen la esperanza en la vacuna, para que se proteja a la población en general.