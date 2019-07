Disfruta AMLO cuestionamientos a su Gobierno

San Luis Potosí, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le da gozo que haya cuestionamientos a su Gobierno.

"No tenemos que pensar de la misma manera, sería aburridísimo. Por eso, hasta me da gozo que haya crítica, cuestionamiento, que haya polémica, eso es importantísimo", dijo en un acto en la localidad de Cerrito.

El Mandatario federal aseveró que en las dictaduras está prohibido hablar, no en una democracia.

"Es engarrótese ahí, se protesta con dientes apretados", expresó.

"En democracia es crítica, diversidad".

Ante pobladores, refirió la "rebelión" de policías federales.

"Hemos enfrentado últimanente una rebelión de la Policía Federal, como no tienen razón porque no se despide a nadie, fue un asunto político, pensaron que podían afectarnos, no duró nada, tomaron carreteras y la misma gente que pasaba en los carros decín dejen de", dijo.

En su discurso, López Obrador aseguró que el problema de la corrupción está arriba.

"La corrupción no se da de abajo hacia arriba, como querían hacernos creer, de que la corrupción tenía que ver con todo el pueblo, llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura de México", expuso.

"Nada de que son solamente los servidores públicos los corruptos. No hay un negocio lucrativo que se haga sin el conocimiento o autorización del Presidente".

El Mandatario federal presumió que se redujo 95% el robo de pipas con combustible.

Asimismo, acusó que "los de arriba" no pagaban impuestos, se les condonaban.

"Imagínense una empresa, un banco, de los más famosos, no pagaban porque se firmaban condonaciones. Se acabó con eso, ya no se condonan impuestos a los llamados grandes contribuyentes", dijo.

Calificó como "corruptos" a los funcionarios federales que se atrevían a recibir un salario de 500 mil pesos mensuales.

"En un País de pobreza, actuar así es deshonesto", reprochó.

Acusó que helicópteros del Gobierno se usaban hasta para jugar golf.

Con las medidas que está tomando, sostuvo, no hay necesidad de gasolinazos o impuestos, pues alcanza con el presupuesto que hay.