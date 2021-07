Diez aplicaciones gratis para hacer stickers para WhatsApp

Si eres de las personas a las que les gusta adornar sus conversaciones en WhatsApp, pero ya no quieres usar emojis, ni gif's, los stickers son para ti. Seguramente ya los has usado, pues hay una gran variedad para expresar diferentes sentimientos.

Pero si el número de stickers que tienes aún es muy bajo, o de plano quieres armar los tuyos, pero no sabes cómo, aquí te decimos qué aplicaciones te pueden servir. No importa si tienes Android o iOS, lo importante es tener en cuenta que debes mantener la app en tu celular para poder usarlos. Si la borras, ya no podrás enviarlos, aunque los hayas añadido a WhatsApp.