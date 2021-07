Dice influencer que las mujeres se han adelantado

La cultura machista, el temor a la crítica e incluso hasta perder su lugar en un equipo los lleva a mantenerse en lo oscuro, sin atreverse a encabezar un movimiento que pueda ser liberador.

Paola "La Wera" Kuri, líder de FutSinGénero, dijo que los varones tienen miedo porque se les enjuicia más, pero esto debe parar pues es necesario que México siga dando pasos en el tema de la inclusión y el respeto a la diversidad.

"Ahí hay un tema muy curioso donde el machismo funciona hacia ese lado, siento que a los hombres en el futbol se les enjuicia más, tan es así que no vemos casos donde abiertamente levanten la mano y se atrevan a decirlo. Yo he escuchado que algunos dicen ´no´ porque voy a perder contratos, igual hasta el lugar en el equipo, se me hace fuertísimo", explicó "La Wera" a Grupo REFORMA.

El waterpolista español Víctor Gutiérrez, quien se declaro gay, comentó que en el momento que en el futbol, deporte que mueve millones de aficionados, salgan a hablar claramente de sus preferencias, se darán pasos agigantados en el tema.

Paola Kuri mencionó que las mujeres van en otra línea, ya que por su historia de lucha y aceptación se han vuelto fuertes, y ya no tienen empacho en hablar de su orientación sexual, la que muestran en su entorno y hasta en sus redes sociales.

"Para las mujeres hay menos juicio, aunque ellas han tenido que librar su lucha a parte, de varias años de batallas, como lo hicieron Bianca (Sierra) y Stephany (Mayor), que dejaron la Selección por ese problema (de aceptación), pero si creo que por el tipo de País en que vivimos, a los hombres se les castiga peor por la homosexualidad, que no puedan ser ellos mismos y lo tienen que esconder", agregó.

¿El futbol les da la fuerza a las mujeres?

"Sí, es una forma de tomar valor, aire y de salir a decir me gusta el futbol, me gusta una chica, la diversidad. El primer circulo gay al que llegué fue el equipo de futbol de la (Universidad) Ibero (Iberoamericana), nunca había estado en un equipo de niñas, siempre había jugado con niños. Fue mi primer inmersión al círculo, encontré más mujeres como yo, que también les gustaba el futbol y que ahí no iba a ser criticada ni juzgada por jugar futbol ni porque me gustaran las niñas".

Kuri, quien luchó junto con otros movimientos para el nacimiento de la Liga Femenil en México, dijo que salir del clóset es un acto que en su momento lleva una profunda carga emocional, incluso el sentimiento que predomina es el de la culpa, pero después se vuelve liberador.

"Eso lo tenemos que quitar, la culpa del sentimiento de ser homosexual y el miedo a atreverte a aceptarte, todas estas cosas, por esconderlas, por supuesto que te pueden llevar a depresión, ansiedad, y temas como el suicidio; y eso se puede evitar si afuera ponemos la ayuda profesional porque se necesita una guía correcta y, por parte de la sociedad, el amor y el respeto, además de la libertad de ser", mencionó tras recordar que hace un año se declaró gay.

´BRILLA CON ELLAS´

Paola Kuri trabaja al lado de Grupo Modelo para llevar talleres de crecimiento personal a jugadoras de la Liga BBVA Femenil, por el momento están con el América, pero llegará otros 9 equipos.

"Brilla con Ellas" son talleres de crecimiento personal para las futbolistas, que tienen una parte de finanzas y administración, otra de crecimiento personal, manejo de imagen.

"Es todo un programa educacional que hicimos para jugadoras y esperamos llevarlos a los clubes, muchas son jóvenes y les está costando compaginar el juego y los estudios, porque al final el área educativa es importantísima y en México parece que están peleadas las dos partes. Deben tener estas herramientas durante y después de su tiempo como atletas", consideró la "Wera".