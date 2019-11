Destinará el IMSS millones al teatro

Ciudad de México.

Con el montaje de la obra "Felipe Ángeles", de Elena Garro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dirigido por Zoé Robledo, inicia una nueva etapa en la que no sólo revitalizará la red de teatros con la que cuenta, sino que también fungirá como productor de al menos dos grandes puestas en escena al año.

El IMSS ha estado en diversas polémicas durante este año. En mayo vivió la renuncia de su director Germán Martínez, quien denunció una "injerencia perniciosa" de Hacienda, luego la crisis de desabasto de medicamentos y manifestaciones de trabajadores por mejores condiciones laborales.

Sin embargo con esta producción, dice la Coordinadora de Bienestar Social del IMSS, Olga Georgina Martínez Montañez, se marca el inicio de una "nueva época" de la red de teatros del Seguro Social, conformada por 38 espacios.

Además de producir al menos dos obras de teatro anualmente, este año se han invertido 37 millones de pesos para la rehabilitación de 12 teatros. El próximo año planean recuperar el Teatro Monterrey, ubicado en Nuevo León, con 35 millones, y el Cine Linterna Mágica en la Ciudad de México, con 45 millones.

Llevar a escena la obra "Felipe Ángeles", afirma Olga Georgina Martínez Montañez, no fue una decisión "al azar", nació en la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, de la cual el titular del IMSS forma parte junto con otras instituciones.

"La idea es reconocer a figuras de la historia mexicana que fueron olvidadas o injustamente reconocidas, como es el caso de Felipe Ángeles", comenta Martínez Montañez en entrevista. Además, indica, esta producción, que tendrá un costo de 3 millones 171 mil pesos por 100 representaciones, empata con el anuncio de que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía llevará el nombre del general villista asesinado el 26 de noviembre de 1919.

La inversión que proporciona la funcionaria contrasta con los precios del mercado de una súper producción de esas características. Por ejemplo, sólo la dirección escénica cuesta alrededor de 100 mil pesos y una obra con cuatro actores tiene un costo de un millón de pesos sólo para nómina, en ambos casos sólo para 30 funciones. De modo que un montaje con 25 actores, como lo es Felipe Ángeles, requeriría de al menos 5 millones de pesos.

PRIMA ESPECIAL

Sobre la inversión, la funcionaria es tajante: "Hay una prima especial que financia todas estas actividades, no le estamos quitando nada a la salud. Nosotros operamos con recursos propios y no estamos compitiendo con la atención a la salud ni con otras obligaciones que tiene el Seguro Social. Lo que hacemos es reforzar, porque todo lo que tiene que ver con el ocio, el entretenimiento y la cultura, favorecen al ser humano, a la familia y a la sociedad en su conjunto". Sin embargo no explicó de dónde surge dicha "prima especial".

El montaje se presentará en el recién rehabilitado teatro Juan Moisés Calleja, con un aforo de 324 butacas y ubicado en Paseo de la Reforma. Tampoco se precisó el monto que se requirió para habilitarlo como recinto teatral, y es que sí está en uso, pero con actividades académicas y algunas presentaciones "muy seleccionadas de danza y música". Además, también se prevé que "Felipe Ángeles" se presente en el Centro Cultural Helénico y en el Teatro Cuauhtémoc, ubicado en Naucalpan.