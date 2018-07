Destacan niños locales en Rusia

Madero, Tam. - Miguel Ándrés Borjas Aguirre, es el primer niño maderense que logra triunfar en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, mismo que se llevó al cabo en Moscú, Rusia. Gustavo Antono García Salazar otro niño maderense logró el segundo lugar.

"Me fue muy bien, está muy bonito, me gusto Rusia, la competencia estuvo más o menos, no me pareció difícil", comentó el niño Borjas Aguirre quien obtuvo el Trofeo Gran Champion.

Por su parte Marisol Aguirre madre del menor dijo "mi hijo va siempre con mucha alegría a sus clases, le gustan mucho las matemáticas, ya había ganado primer lugar en el Regional".

El concurso consistió en resolver 70 operaciones aritméticas en un tiempo límite de 5 minutos con ayuda del ábaco de Soroban, método aprendido en el programa ALOHA Mental Arithmetic.

Gustavo Antonio García Salazar, quien también triunfó en estas competencias dijo "logré obtener un trofeo, saque segundo lugar, estaba muy muy difícil, competí contra más de 600 niños como yo, les digo a los niños que le echen ganas, y a los papás que los apoyen para que sus hijos logren metas".

Jaqueline Salazar, mamá de "Gustavito" indicó; "estoy muy contenta y muy orgullosa por él, participó en la categoría de nivel 3 a sus siete años de edad y sacó segundo lugar, el mensaje para los papás es que crean en ellos y los ayuden a lograr sus sueños, porque cuando ellos se los proponen le echan muchas ganas".

Fueron nueve niños mexicanos los que lograron destacarse en el campeonato internacional.