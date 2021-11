Despiden por corruptos a inspectores de mercados

"Ya no hay ningún inspector anterior (administración), ya se fueron todos.... Eran un promedio de 8 ó 9 y la advertencia para los nuevos es muy clara... El inspector que pida, ya no dinero, sino un plátano se va bien rápido... No tienen porqué cometer actos de corrupción".

Asimismo señaló que para evitar actos de corrupción, se implementa el uso del código QR en el cual, cuando es visitado por el inspector, inmediatamente el dato llega a la Tesorería Municipal, por lo que con ello, se tendría mayor control de las inspecciones.

Refirió que la digitalización de las inspecciones ya operaba desde hace tres administraciones municipales, sin embargo en las dos pasadas se omitió, lo que permitió la corrupción.

Señaló que en el municipio de Altamira operan unos 30 mercados rodantes a la semana, con un aproximado de 1,700 oferentes.

Por último indicó el Jefe de Mercados que se está trabajando en la actualización del censo de oferentes, pues a la postre no se tiene un número exacto.