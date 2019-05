Desmienten desabasto en el ISSSTE

Río Bravo, Tam.- Tras una serie de rumores difundidos en internet, en el sentido de que el ISSSTE se encuentra sin insumos, sin medicamentos y sin equipo, personal de base, precisó que por lo menos en la unidad de Río Bravo, no se presenta esa situación.

Médicos basificados como Rogelio Salinas, que presta sus servicio en quirófano, preciso que en el caso de la sala de operaciones, no se han presentado carencias de equipo, ni de insumos o medicamentos, no obstante las limitaciones.

El médicos de consultorio familiar, Gilberto García, precisó que en las consultas cotidianas, no se ha tenido problema de desabasto de medicamentos del cuadro básico.

Por otro lado, se buscó la versión del director Manuel de la Cerda, de quien se informó se encuentra en vacaciones.

Hasta fines de este mes de mayo, en la clínica del ISSSTE, no se ha presentado el desabasto que en redes sociales se difunde y ha generado desinformación entre los derechohabientes, no obstante, eso no implica que otras unidades médicas de la región, puedan tener una eventual falta de medicamentos, insumos o equipo.

ACLARAN. Personal médico de base, no ha presentado desabasto de insumos médicos.