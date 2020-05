Desmiente la relación con Yatra

Quizá cansada de los rumores que apuntan a que ella fue la tercera en discordia en la relación de Sebastián Yatra y Tini Stoessel, Danna Paola fue más allá con su respuesta sobre el tema.

La cantante y actriz utilizó una de las escenas de la serie española Élite de Netflix, en la que participa, para dejar en claro que son sólo especulaciones lo de su romance con el colombiano.

"Qué dilema, yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie", expresa Danna como Lucrecia al interactuar con Guzmán, su galán en la historia y que es interpretado por Miguel Bernardeau.

TODO POR UNA CANCIÓN

Con esa publicación en Twitter, la artista envió un mensaje directo a sus seguidores y a los de la ex pareja, quienes la volvieron tendencia el lunes por la noche con #EstoyContigoDanna.

¿Pero de dónde surgió el rumor?

Todo empezó hace unos días cuando Danna subió un video a sus redes en el que cantaba su tema "Mala Fama", sólo que en la estrofa donde hace mención a Maluma y a Yatra, ella cambió la letra.

"Que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra. con Yatra sí me fui", dijo, acto que para algunos era prueba de que había algo entre Yatra y la intérprete de "Oye Pablo".

Después en una transmisión en vivo, se le cuestionó qué había pasado con el cantante.

"¿Qué va a pasar? Que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer, eso esto", expresó la mexicana.