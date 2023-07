Inicia ciclo agrícola 2023-2024

Río Bravo, Tam.- Aun cuando algunos productores no han concluido las cosechas de sorgo y algodón del actual ciclo, principalmente a causa de las lluvias de abril, mayo e inicio de junio, otros agricultores ya labran el futuro.

Igualmente, el algodón, es un cultivo que aún no es cosechado, siendo el último en cada periódo.

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) que encabeza Agustín Hernández Cardona, informó que está en marcha el inicio del Ciclo Agrícola 2023-2024.

Las actividades de preparación de la tierra, tales como rotura y barbecho ya son ejecutadas con maquinaria, sobre todo en la zona de temporal.

No obstante, aún no hay productores aún no terminan de recolectar su sorgo.

Hasta ahora SADER no ha difundo la meta de superficies a sembrar de maíz, sorgo, algodón y otros cultivos.